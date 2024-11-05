Landman Dizisi Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Landman Dizisi Fragmanı Yayınlandı

Landman Dizisi Fragmanı Yayınlandı

Billy Bob Thornton'ın başrolünde olduğu Landman, 18 Kasım'da TV+'ta başlıyor.

05.11.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV+, Oscar ödüllü Billy Bob Thornton'ın başrolünde yer aldığı, yeni orijinal dizi Landman'in Türkçe altyazılı resmi fragmanını yayınladı. Dizi, 18 Kasım Pazartesi günü, Amerika'dan bir gün sonra Türkiye'de TV+'ta izleyiciyle buluşacak.

TV+'ta ilk olarak iki bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Landman'in yeni bölümleri, Amerika'dan 24 saat sonra Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle her Pazartesi sadece TV+'ta olacak. Oscar adayı Taylor Sheridan ve Christian Wallace iş birliğiyle hayata geçirilen Landman'in yapımcılığını ise Paramount+ adına, MTV Entertainment Studios, 101 Studios ve Sheridan's Bosque Ranch Productions üstleniyor. Batı Teksas'ın meşhur petrol kuyularının yer aldığı bölgede geçen Landman, bu zorlu dünyadaki zengin olma mücadelelerinin hikayesini ekranlara taşıyacak. Imperative Entertainment ve Texas Monthly'nin 11 bölümlük popüler podcast'i 'Boomtown'un etkileyici bir adaptasyonu olma özelliğini taşıyan dizi, 'kabadayıların ve vahşi milyarderlerin', dünyanın iklimini, ekonomisini ve jeopolitiğini yeniden şekillendirecek ölçekteki hamlelerini odağına alıyor.

Landman dizisinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

"Dizide Oscar ödüllü Thornton'a ek olarak Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) ve Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans) rol alıyor. Jon Hamm (Mad Men) sezon boyunca konuk oyuncu olarak oyuncu kadrosuna katılırken, izleyiciler Andy Garcia (Expendables serisi) ve Michael Peña'yı da izleme şansı yakalayacak. Landman'in baş yapımcılığını Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman ve Stephen Kay'in yanı sıra Imperative Entertainment'tan Dan Friedkin ve Jason Hoch ile Texas Monthly'den J.K. Nickell ve Megan Creydt üstleniyor."

Peter Feldman'in ise yardımcı yapımcı olarak görev aldığı Landman'in dağıtımcılığını Paramount Global Content Distribution gerçekleştiriyor.

Kaynak: DHA

Billy Bob Thornton, Kültür Sanat, Televizyon, Magazin, Sanat, Medya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Landman Dizisi Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:06:01. #1.12#
SON DAKİKA: Landman Dizisi Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.