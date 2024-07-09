Letonyalı ve Makedon dansçılar Yenişehir'de sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Letonyalı ve Makedon dansçılar Yenişehir'de sahne aldı

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36'ncı Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan Letonya ve Kuzey Makedonya ekipleri Yenişehir'de Tarihi Belediye Binası önünde sahne aldı.

09.07.2024 21:33  Güncelleme: 21:39
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Letonyalı ve Makedon dansçılar Yenişehir'de sahne aldı

BURSA - 36'ncı Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan Letonya ve Kuzey Makedonya ekipleri Yenişehir'de Tarihi Belediye Binası önünde sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan ekiplerden Letonya ve Kuzey Makedonya ekipleri gösterilerini sergilemek üzere Yenişehir'e geldi. Tarihi Yenişehir Belediyesi'nde Başkan Ercan Özel'i ziyaret eden ekipler, kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yenişehir'e gelen halk dansları topluluğuna teşekkür eden Başkan Ercan Özel, Yenişehir'den bahsederek, "Burada bulunmanızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Meydanı'nda sahne alan Letonya ve Kuzey Makedonya Halk Dansları Topluluğu, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri sonrası kısa bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bugün burada 36'ncı Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kuzey Makedonya ve Letonya'dan misafirlerimizi ağırladık. Çok güzel bir performans sergilediler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yenişehir halkı olarak sizleri alkışlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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