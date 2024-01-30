 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konserleri Şubat Ayında - Son Dakika
Üye Girişi

Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konserleri Şubat Ayında

Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da yeni yıl konserleri verecek. Orkestra, Türkiye'nin kültür mirasını müziğin evrensel diliyle buluşturmayı hedefliyor.

Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konserleri Şubat Ayında
30.01.2024 - 14:16,  Güncelleme: 14:24
Abone Ol

Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserlerini bu yıl Şubat ayında verecek. Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahne alacak.

Türkiye'nin kültür mirasını, müziğin evrensel dili ile buluşturarak genç nesillere ve uluslararası sanatseverlere ulaşmayı hedefleyen Orkestra 2017'den bu yana sürdürdüğü yeni yıl konserleriyle her yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor. Özenle seçilmiş eserlerden oluşan repertuarları ile "Operanın Yıldızlarıyla Notalarımız Yeniden Buluşuyor Konserleri" İstanbul, İzmir ve Ankara'da müzikseverler ile bir araya gelecek.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR, ÜÇ TENOR

Orkestra kuruluşunun 7'nci yılında, dünyaca ünlü üç büyük tenorla İstanbul, İzmir ve Ankara'da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Türkiye'nin ünlü seslerinden olan ve dünyanın önemli sahnelerinde başrol söyleyen ünlü tenor Murat Karahan, gelenekselleşen yeni yıl konserlerinde bu yıl, zamanın önde gelen tenorlarından Meksikalı Ramon Vargas ve lirik sesiyle uluslararası üne sahip Kosovalı tenor Rame Lahaj ile birlikte sahne alacak.

Yeni yıl konserleri serisinin ilki 23 Şubat'ta İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell sahnesinde yapılacak. İkinci konser 25 Şubat'ta İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Serinin son konserinde ise orkestra 27 Şubat'ta Congresium Ankara'da izleyici karşısına çıkacak. Konserin biletleri satışa sunuldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul, Ankara, İzmir, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konserleri Şubat Ayında - Son Dakika


15:01
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti

Son Dakika
15:01 Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konserleri Şubat Ayında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement