Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi Açıldı

05.05.2026 22:44
Restorasyonu tamamlanan müze, Kastamonu'da yeniden ziyaretçilere açıldı. Tören büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 yıllık çalışmayla restore edilen Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.

Kastamonu'da bulunan Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 yıldır sürdürülen restoran çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın katıldığı törenle Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi yeniden hizmete açıldı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve protokol üyelerinin de katıldığı açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Güzel bir çalışmayla konağımızın restorasyonu tamamlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rahmetli Paşamızı minnetle, şükranla yad ediyorum. Onun hatırasını devletimiz en güzel şekilde yaşatmaya devam edecek, müzemiz de faaliyetlerine en güzel şekilde devam edecek. Bundan sonraki süreçte de geçmişten gelen birikimlerimizin geleceğe taşınması noktasında çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. Müzenin açılışı dualar eşliğinde kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Yardımcısı Çam, Vali Dallı ve Emniyet Müdürü Taş, beraberindeki heyet ile birlikte müzeyi gezdi.

Davetlilere konak hakkında bilgi veren Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale, "Livapaşa Konağı 1879-1881 yılları arasında Mirliva Sadık Paşa tarafından kendisine malikane olarak yaptırılıyor. Mirliva Sadık Paşa Kastamonulu Pınarbaşı Çankışlı köyünde dünyaya geliyor. 12-14 yaşlarında askere alınıyor. Hayatı askerlikte geçiyor. Kastamonu o dönemde önemli, büyük bir eyalet. Bu eyaletin de aynı zamanda komutanı oluyor. Hayatı cephelerde geçiyor ama ailesi burada yaşıyor. Konak içinde bulunduğumuz Livapaşa Konağı, geleneksel Kastamonu mimarisini yansıtır bir şekilde yapılmış. Haremlik-selamlık olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. İki ayrı gidiş kapısı var. 1978 yılında Kültür Bakanlığı burayı kamulaştırıyor. Daha sonra restorasyon süreci başlıyor. 1997 yılında etnografya müzesi olarak hizmete açılıyor. Tabii yılların getirdiği bir olumsuz etkilerden dolayı konak yıpranıyor. Yeniden bir restorasyon sürecine girdi. Bugün burada tekrar müzemizi ziyaretçilerimizle buluşturduk. Müzemizde Kastamonu'nun el sanatları, yeme-içme kültürü, çağdaş müzecilik anlayışıyla birleştirilerek ziyaretçilere sunmaya çalıştık" diye konuştu.

Tarihi kimliğini koruyarak modern müzecilik anlayışıyla düzenlenen konak, ziyaretçilerine geçmişin izlerini keşfettiriyor. Zengin koleksiyonu ve özgün sergileme kurgusuyla Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi, geleneksel yaşam biçimlerini, el sanatlarını ve kültürel değerlerimizi yansıtan önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
