Londra\'da panelde Buğday Tanesi\'ni anlatan Serkan Bayram vize engelini kaldırın dedi

AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Greenwich Üniversitesi'nde ödüllü projesi "Buğday Tanesi"ni anlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Londra'daki Greenwich Üniversitesi'nde düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya gelerek hayat hikayesini ve uluslararası ödüllere layık görülen "Buğday Tanesi" projesini anlattı. Bayram, konuşmasında engelli bireylerin uluslararası seyahatlerinin önündeki vize engellerinin kaldırılması çağrısında da bulundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Greenwich Üniversitesi ile Türkiye Sosyal Topluluğu iş birliğinde düzenlenen programda konuşan Bayram, "Buğday Tanesi"nin yalnızca kendi yaşam öyküsünü değil, engellerle mücadele eden milyonlarca insanın umut ve mücadelesini anlattığını söyledi. Bir milyardan fazla izlenmeye ulaşan ve 56 ulusal ödül kazanan projenin uluslararası alanda gördüğü ilgiden söz eden Bayram, 2028 yılına kadar 4 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Engelli bireylerin eğitim, kültür ve sosyal yaşama uluslararası düzeyde katılımının kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Engellilerin önündeki vize engelini kaldırın" dedi.