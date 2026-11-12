Londra'da panelde Buğday Tanesi'ni anlatan Serkan Bayram vize engelini kaldırın dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Londra'da panelde Buğday Tanesi'ni anlatan Serkan Bayram vize engelini kaldırın dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Londra\'da panelde Buğday Tanesi\'ni anlatan Serkan Bayram vize engelini kaldırın dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Londra'daki Greenwich Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştuğu panelde 'Buğday Tanesi' projesini tanıttı. Bayram, engelli bireylerin uluslararası seyahatlerinde karşılaştığı vize engelinin kaldırılmasını istedi.

AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Greenwich Üniversitesi'nde ödüllü projesi "Buğday Tanesi"ni anlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Londra'daki Greenwich Üniversitesi'nde düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya gelerek hayat hikayesini ve uluslararası ödüllere layık görülen "Buğday Tanesi" projesini anlattı. Bayram, konuşmasında engelli bireylerin uluslararası seyahatlerinin önündeki vize engellerinin kaldırılması çağrısında da bulundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Greenwich Üniversitesi ile Türkiye Sosyal Topluluğu iş birliğinde düzenlenen programda konuşan Bayram, "Buğday Tanesi"nin yalnızca kendi yaşam öyküsünü değil, engellerle mücadele eden milyonlarca insanın umut ve mücadelesini anlattığını söyledi. Bir milyardan fazla izlenmeye ulaşan ve 56 ulusal ödül kazanan projenin uluslararası alanda gördüğü ilgiden söz eden Bayram, 2028 yılına kadar 4 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Engelli bireylerin eğitim, kültür ve sosyal yaşama uluslararası düzeyde katılımının kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Engellilerin önündeki vize engelini kaldırın" dedi.

Kaynak: İHA
Serkan BayramBuğday TanesiKültür SanatMilletvekiliAK PartiPolitikaİstanbulLondraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:35
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray’a imza attı
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:59:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Londra'da panelde Buğday Tanesi'ni anlatan Serkan Bayram vize engelini kaldırın dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android