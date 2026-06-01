Lüksemburg\'da Türk Mutfağı Haftası

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Lüksemburg Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla Lüksemburg'da gerçekleştirildi. Türk mutfak kültürünün uluslararası alanda tanıtıldığı prestijli organizasyonda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), akademik ve uygulamalı birikimiyle önemli katkı sundu.

21-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde, Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'nın daveti ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in tensipleriyle görevlendirilen ADÜ Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, aynı zamanda Worldchefs Türkiye Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, organizasyonun teknik ve akademik süreçlerinde aktif rol aldı. Dr. Öğr. Üyesi Sezgin, Büyükelçilik Şefi Serkan Yardımcı ile koordineli çalışmalar yürüterek Türk mutfağının tarihi birikimini ve kültürel zenginliğini uluslararası katılımcılara tanıttı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen uygulamalı gastronomi programlarında katılımcılar, Türk mutfağının geleneksel pişirme teknikleri, sofra kültürü ve özgün reçeteleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. İnteraktif uygulamalarla desteklenen programlarda, Türk mutfağına ait seçkin lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirilen tanıtım ve gastronomi akşamında ise yaprak sarma, içli köfte, mantı, geleneksel et yemekleri ve Türk tatlıları gibi pek çok lezzet konuklarla buluşturuldu. Program, Türk mutfağının yalnızca gastronomik bir değer değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel miras olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, etkinlikler boyunca Türk mutfağını kültürel miras perspektifiyle ele aldıklarını ifade ederek, ADÜ Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin uluslararası düzeyde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekti. - AYDIN