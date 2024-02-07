Macar Kralı Matthias Corvinus\'un kütüphanesine ait kitaplar Budapeşte\'de sergilendi

Kültür Sanat

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen etkinlikte, 15. yüzyılda hüküm süren Macar Kralı Matthias Corvinus'un dünyaca ünlü kütüphanesine ait ve Topkapı Sarayı'ndan dijital olarak temin edilen iki elyazması kitap ilgililerin erişimine sunuldu.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı ve Ulusal Szchenyi Kütüphanesi'nin düzenlediği etkinliğe, kültür ve sanat çevrelerinin yanı sıra hükümet yetkilileri ve yabancı diplomatlar katıldı.

Etkinlikte, 15. yüzyılda hüküm süren Macar Kralı Matthias Corvinus'un dünyaca ünlü kütüphanesine ait olan ve Topkapı Sarayı'ndan dijital olarak temin edilen iki kitap araştırmacıların istifadesine sunuldu.

Bu iki eser, Ulusal Kütüphane'nin fiziksel ve dijital olarak dünyanın dört bir tarafından topladığı "Corvina Koleksiyonu"na eklendi. Ayrıca, seyyah ve koleksiyoncu Ferenc Revay'ın 1860'ların İstanbul'una dair 42 fotoğraf karesi de dijital olarak erişime açıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, etkinlikte, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının asırlara dayandığını, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1877 yılında iade ettiği Corvina kodekslerinin ilginç hikayesini anlattı.

Ekşioğlu, dönemin güç mücadelesine ve diplomasisine de değinerek, Macar tarihine ışık tutan bu önemli eserlerin Budapeşte'ye gelişi vesilesiyle bir ziyaret gerçekleştiren 15 kişilik Türk heyetinin nasıl karşılandığının tarih kitaplarında kayıtlı olduğunu hatırlattı.

O döneme ait işbirliğinin bugün de devam etmesinden ve 2024 Türk-Macar Kültür Yılı'na damgasını vurmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Ekşioğlu, Ferenc Revay'ın aynı dönemlerde İstanbul'da çektiği ve şehrin ilk panoramik fotoğraflardan oluşan koleksiyonun ise 1877 yılında payitahtı ziyaret ederek benzer bir şekilde görkemli karşılamalara konu olan Macar gençlik heyetinin gözünden şehri tanımaya ve deneyimlemeye imkan sunduğunu kaydetti.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında görevlendirilen Macar Hükümet Komiseri Peter Hoppal da 2006 yılında UNESCO Kültürel Miras listesine dahil edilen "Corvinalar"ı Macar kültürel mirasının en değerli hazinelerinden biri olarak gördüklerini ve ellerindeki kodekslerin üçte birinin Osmanlı döneminde Macaristan'a hediye edilen "Corvina"lardan oluştuğunu söyledi.

Hoppal ayrıca, Türkiye'de muhafaza edilen iki "Corvina"nın Kültür Yılı'nda dijital ortama aktarılmasından dolayı Türk makamlarına teşekkürlerini ifade etti.

Ulusal Szchenyi Kütüphanesi Müdürü David Rozsa ise Türk-Macar Kültür Yılı'nı kütüphaneler arası işbirliğinin artırılması bakımından çok iyi bir fırsat olarak gördüklerini, bu kapsamda, İstanbul'da muhafaza edilen iki "Corvina"nın ve 19. Yüzyıla ait İstanbul fotoğraflarının dijital ortama aktarılarak araştırmacıların erişimine açıldığını kaydetti.

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