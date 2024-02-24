Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da 'Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı' başlıklı konferans verdi. - Son Dakika
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Kültür Sanat

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da 'Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı' başlıklı konferans verdi.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya\'da \'Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı\' başlıklı konferans verdi.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da gerçekleştirilen bir konferansta, 2021 yılında Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı hakkında bilimsel sonuçları paylaştı. Kökdemir, tapınaktaki 'Sosipolis' kültü ve sıfatının anlamını açıkladı ve tapınağın ayağa kaldırılmasıyla ilgili projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, Magnesia'nın turizm potansiyeli yüksek merkezlere olan yakınlığıyla yeni bir turizm rotası oluşturulabileceğini vurguladı.

24.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
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Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da "Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı" başlıklı konferans verdi.

Kökdemir, Koç Üniversitesi Suna- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (AKMED) verdiği konferansta, 2021 yılında Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde ortaya çıkartılan Zeus Tapınağı'na ilişkin bilimsel sonuçları paylaştı.

Tapınaktaki "kent kurtarıcısı-kent koruyucusu" anlamına gelen "Sosipolis" kültü ve sıfatının içerdiği anlam üzerinde duran Kökdemir, bu sıfatın Hellenistik Dönem'de krallar ve Roma dönemindeki imparatorları ile olan bağına değindi.

Zeus Tapınağı'nın ayağa kaldırılmasıyla ilgili projelerin hayata geçirildiğini ve çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Kökdemir, bu çalışmalarla birlikte Magnesia'nın Kuşadası ve Didim gibi turizm potansiyeli yüksek merkezlere olan yakınlığıyla yeni bir turizm rotası oluşturulması potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da 'Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı' başlıklı konferans verdi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da 'Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı' başlıklı konferans verdi. - Son Dakika
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