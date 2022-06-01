Malatya'da "1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu"nun açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) iş birliğiyle düzenlenen I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, bilimin her alanında olduğu gibi sanat ve mimari alanında da öncü bir üniversite olma hedefiyle yollarına devam ettiklerini belirtti.

Sempozyum süresince yapılacak taş heykellerin Malatya'nın en önemli yerlerinde sergileneceğini aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Sanatçılarımızın işlediği bu taş heykeller şehrimizin tarihi dokusuna yeni bir görüntü katacak, geçmişle bugün arasında sanatsal ve kültürel bir bağ oluşturacaktır. Bu da geçmişe yönelik kültürel değerlerin öğrenilmesi ve korunması yönünde bizlere ve özellikle gençlerimize günümüz şartları çerçevesinde yeni ufuklar açacak ve olanak sağlayacaktır. Bundan sonra da biz Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak gücümüzün yettiği kadar her alanda sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz."

MTÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alican da sempozyumda üretilecek heykellerin binlerce yıl boyunca görünüp yorumlanacağını ifade etti.

Sempozyumun küratörü Doç. Dr. Döndü Tülay Özkul da sempozyum boyunca yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bulat da Türk heykel sanatı ile ilgili sempozyumların önemini anlattı.

Daha sonra Rektör Karabulut ve katılımcılar, yurt içi ve dışından 14 sanatçının katıldığı taş heykellerin yapıldığı atölyeleri ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.