Malatya'da depremden etkilenen 241 kültür varlığı için çalışmalar sürüyor
MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen 241 kültür varlığının ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Malatya'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen 241 kültür varlığının ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.
241 kültür varlığı depremlerde etkilendi
6 Şubat depremlerinde Malatya'da, 43 kültür varlığının hafif, 67'sinin orta, 131'inin ise ağır hasar aldığını ifade eden, Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, " 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'daki kültür varlıkları ile ilgili görevlendirilen ekiplerden biri de Harput İç Kale Kazı ekibi idi. Acil olan yapılar konusunda görevlendirildik ve sahada diğer görevli ekipler ile çalışmalarımızı sürdürdük. Yapılan çalışmalarda hafif hasarlı 2, kültürel yapılardan hafif hasarlı 1, mimarlık sivil örneklerden hafif hasarlı 4, idari yapılardan 4, toplam da 43 hafif hasarlı yapı tespit edilmişti. Orta hasarlılar ise 67 ağır hasarlı yapılarda da 131 tane hasarlı yapı görüldü. Bunlar içerisinde 8 adet göçen başka eserlerimiz de var .Sonuç olarak öncelik sırasına göre ağır hasarlı yapılarda kayıp olmaması gereken kültür varlıklarını ekiplerimiz toparlayarak müzeye teslim etti"dedi.
"Bazı yapıların proje çalışmaları tamamlandı uygulama aşamasında"
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya'daki bir çok yapının projesinin hazırlandığını kaydeden Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, " Vakıflar bölge müdürlüğü tarafından bir çok eserin projesini gerçekleştirerek ihalesini yaptı ve projeler kültür varlıkları koruma kurulunda görüşülüyor. Bazıları tamamlandı ve uygulama aşamasına geldi. Sivil yapılarla ilgilide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız çok hızlı hareket ederek proje desteği sağladı. Proje desteği alan yapıların büyük bir kısmı bakanlığa ilgili kurullara teslim edildi. Bir kısmın ise ihaleleri yeni yapıldı ve çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonraki çalışmalar uygulama yönünde olacaktır. Malatya vilayet binası hızlı bir şekilde projelendirildi şuan zemin kat uygulama aşamasında devam ediyor. Yeni caminin projesi ilgili kurum tarafından kabul edildi ve şuan söküm işlemleri devam ediyor. Acil olanlar önceliğe alındı. Diğer bazı yapıların ise durum tespiti devam ediyor. En önemli eserlerden biri olan Eskimalatya'daki Ulu cami içinde proje çalışmaları da devam ediyor. Velhasıl öncelik can güvenliği sonra yıkımlar ve projelere dönüldü. Bunlarla ilgili bütün kurumlar çalışmalarını sürdürüyor"diye konuştu.
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