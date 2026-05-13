Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

13.05.2026 17:33
Malatya'da gerçekleştirilen toplantıda, 15-16 Mayıs tarihlerinde yapılacak İpekyolu Kariyer Fuarı hakkında bilgi verildi. Fuar, gençler için kariyer fırsatları sunacak etkinliklerle dolu olacak.

Malatya Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda 15-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek İpekyolu Kariyer Fuarı'na ilişkin konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, üniversite olarak fuara yoğun bir katılım sağlayacaklarını belirterek, "Yaklaşık 22 akademisyenimiz ve çok sayıda öğrencimizle fuarda yer alacağız. Kariyer ve teknoloji ilişkisini ele alan söyleşiler düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin sürece aktif katılımını sağlayarak hem akademik hem de sosyal açıdan verimli bir etkinlik olmasını hedefliyoruz" dedi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise geçen yıl büyük bir katılımla gerçekleştirilen fuarın bu yıl daha geniş kapsamlı hale getirildiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 35 binden fazla öğrencinin katıldığı, 170'in üzerinde firmanın yer aldığı çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl sekiz üniversitenin paydaşlığıyla daha büyük bir yapı oluştu. Altı farklı ilden öğrencilerin katılacağı bir fuar planlıyoruz. Öğrencilerimiz doğrudan firma temsilcileriyle görüşme staj ve istihdam fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak" ifadelerini kullandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de fuarın gençlerin kariyer planlaması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, "İnönü Üniversitesi öncülüğünde, Turgut Özal Üniversitesi ve bölgedeki diğer üniversitelerin de paydaşlığıyla gerçekleştirilecek bu organizasyon, bölgesel iş birliğinin önemli bir örneğidir. Bizler gençlerimize yönelik her projeyi geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Kamu kurumlarımızdan özel sektöre, savunma sanayinden teknoloji firmalarına kadar geniş bir katılım olacak. Gençlerimiz burada hem iş hem de staj imkanlarına doğrudan erişebilecek" dedi

Vali Seddar Yavuz ise fuarın Malatya'nın hem istihdamına hem de tanıtımına önemli katkılar sunacağını belirterek, gençlerin iş dünyasıyla buluşturulmasının temel amaçlardan biri olduğunu söyledi. Vali Yavuz, "Bu yılki temamız gençliğin üreten çağıdır. Dünyanın en önemli sorunlarından biri olan istihdam konusunda gençlerimizi farklı sektörlerle buluşturmayı, firmalarla bir araya getirmeyi ve iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Malatya'yı ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda daha güçlü bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu

Toplantıya Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli ile ilgili kurum yetkilileri katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

