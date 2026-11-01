Malatya Darende'de Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüyle ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika
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Malatya Darende'de Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüyle ziyaretçi ağırlıyor

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Malatya Darende'deki Tohma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşil tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçi ağırlıyor. Tohma Çayı çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçlarının renk değişimi vadide renkli görüntüler oluşturuyor.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharla birlikte sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünen doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken kanyon, dev kayalıkları, kendine özgü bitki örtüsü ve Tohma Çayı'nın oluşturduğu vadiyle dört mevsim ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Jeolojik süreçlerdeki kırılmalarla oluşan ve sarp kayalıkların arasından Tohma Çayı'nın aktığı kanyonda, sonbaharın gelişiyle renk değişimi yaşandı.

Çay çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçlarının sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına bürünmesiyle vadide renkli görüntüler oluştu.

Doğal yaşamı besleyen Tohma Çayı boyunca uzanan ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, kanyona ayrı bir güzellik kattı.

Kaynak: AA
Kültür SanatDarendeMalatyaTurizmYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Darende'de Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüyle ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika
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