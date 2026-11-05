Malatya Turgut Özal Üniversitesinde atların özgür ruhu 32 kareyle sergilendi - Son Dakika
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde atların özgür ruhu 32 kareyle sergilendi

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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde atların özgür ruhu 32 kareyle sergilendi
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz'ün sekiz aylık çalışmasıyla hazırlanan 'Bir Kare Özgürlük' sergisi açıldı. Atların özgür ruhunu yansıtan 32 fotoğraftan oluşan sergi, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli'nin katıldığı törenle sanatseverlerle buluştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Bir Kare Özgürlük" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz tarafından hazırlanan sergi, Yusuf Bozkurt Özal Fuaye Salonu'nda düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Erdem ve Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci, Genel Sekreter Abuzer Gelse, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Yeşil, Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Hasan Batar, MAFSAD Başkanı Yılmaz Konuk, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesi, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ve Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz tarafından birlikte kesildi.

Sekiz Aylık Çalışmanın Ürünü: 32 Fotoğraf

Sekiz aylık çekim sürecinin ardından hazırlanan "Bir Kare Özgürlük" sergisi, toplam 32 fotoğraftan oluşuyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yakın çevresinde gerçekleştirilen çekimlerde, atların özgür ruhu, doğal güzelliği ve estetik duruşu fotoğrafın evrensel dili aracılığıyla sanatseverlere aktarılıyor.

Farklı anların ve özgün kadrajların bir araya getirildiği sergi, atların doğayla bütünleşen güzelliğini ve özgürlük duygusunu fotoğraf sanatı üzerinden görünür kılıyor. Sergiyi dolaşarak eserleri inceleyen Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade ederek Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz'ü çalışmasından dolayı tebrik etti ve serginin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTurgut ÖzalMalatyaRektörEğitimSon Dakika

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