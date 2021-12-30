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Maltepe'de Siirt Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

Maltepe'de Siirt Tanıtım Günleri başladı

30.12.2021 18:39

Maltepe'de Siirt Tanıtım Günleri başladı Siirt tanıtım günlerinde büryan kebap kuyruğu oluştu Maltepe etkinlik alanında Siirt Tanıtım Günleri başladı.

Maltepe'de Siirt Tanıtım Günleri başladı

Siirt tanıtım günlerinde büryan kebap kuyruğu oluştu

İSTANBUL - Maltepe etkinlik alanında Siirt Tanıtım Günleri başladı. Siirt yöresine ait doğal ve yöresel ürünler etkinlikte tanıtılıyor. Vatandaşların büryan yemek için sıraya girdiği etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen gençler açılışa özel olarak vatandaşlara Siirt fıstığı ikram etti.

Maltepe etkinlik alanında düzenlenen Siirt Tanıtım Günleri'nde birbirinden farklı yöresel ürün ve lezzetler İstanbullular ile buluştu. Tanrım günlerinde Siirt yöresine özgü el yapımı sabunlar, Büryan kebap ve yöresel birçok farklı lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İstanbul'da Siirt tanıtım günlerinde büryan kebap kuyruğu oluştu.

Büryan kebap ustası Salih Malay, "Siirt'in meşhur kebabı büryan kebabı gördüğünüz gibi sevenleri sıraya girdi. Koronaya bire bir yiyen kendini korumuş olur. 4 saat tandırda pişiyor sonra müşterilerimize ikram ediyoruz. Tüm sevenlerini Maltepe etkinlik alanına bekliyoruz" dedi.

Maltepe'de Siirt Tanıtım Günleri başladı
Maltepe'de Siirt Tanıtım Günleri başladı
Maltepe'de Siirt Tanıtım Günleri başladı

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Maltepe, Siirt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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