Maltepe Huzurevi'nde Anlamlı İftar Buluşması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Maltepe Huzurevi'nde Anlamlı İftar Buluşması

Maltepe Huzurevi'nde düzenlenen iftar programında yaşlılar birlikte sofralarını paylaştı.

21.03.2025 15:53
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Maltepe Huzurevi sakinleri için anlamlı iftar buluşması

İSTANBUL - Maltepe Huzurevi sakinleri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelerek iftar yaptı. İftar programını düzenleyen İş Adamı Cahit Eftekin, "Bu ayda birlik olmanın beraber olmanın ve sofraları paylaşmanın fazileti çok büyüktür. Yaşlılarımız bizim kültürümüz ve değerimizdir" dedi.

İstanbul'da anlamlı bir iftar organizasyonu düzenlendi. Maltepe Huzurevi sakinleri Kadıköy'de bulunan Ethem Et restoran da düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Hayırsever İş Adamı Cahit Eftekin'in "İyilik Haftası" kapsamında gerçekleştirdiği iftar programında, huzurevi sakinleri ve davetliler bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı.

" Yaşlılarımız bizim kültürümüz ve değerimizdir"

Bu ayda birlik ve beraber olmanın faziletinin büyük olduğunu söyleyen İş Adamı Cahit Eftekin, " Hayatınız boyunca birçok zorlukla karşılaştınız. Sevinçler ve acılar yaşadınız. Tecrübeleriniz biz yol gösterici birer ışık olmuştur. Bizler sizlere sadece saygı duymakla kalmıyor aynı zamanda yaşam hikayelerinizden dersler alıyoruz. Evveli rahmet ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayını coşkuyla heyecanla idrak ediyoruz. Bu ayda birlik olmanın beraber olmanın ve sofraları paylaşmanın fazileti çok büyüktür. Yaşlılarımız bizim kültürümüz ve değerimizdir. Onlar bizim için çok kıymetli. Bu iftarımızı her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı İyilik Haftası vardı, 13-20 Mart arası. Bizde iftarımızı bu tarihe getirdik. Yaşlılarımız ile birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Rabbim inşallah bizi nice Ramazanlara yetiştirir" diye konuştu.

Maltepe Huzurevi Müdürü ve Sosyal Hizmet Uzmanı Asuman Çebi ise güzel bir iftar programı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, " Maltepe Huzurevi sakinleri ve çalışanlarına Cahit Eftekin güzel bir iftar programı düzenledi. Hep beraber çok keyifli bir iftar programı gerçekleştirmiş olduk. Kendisinden Allah razı olsun. Bu kapsamında sivil toplum ve kamunun el ele birlikte yürüttüğü bütün projeler çok önemli" şeklinde konuştu.

Öte yandan bir çok davetlinin de yer aldığı programa ünlü isimler Tuğba Özay ve Nagihan Karadere katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Maltepe Huzurevi'nde Anlamlı İftar Buluşması - Son Dakika

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