MamekiFest\'te Ferhat Göçer Coşkusu

Tunceli'de düzenlenen MamekiFest kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi.

Valilik, Tunceli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğiyle hazırlanan festival Mameki Parkı'nda devam ediyor.

Kültür, sanat, spor ve doğa etkinliklerin yapıldığı festivalde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.

Göçer, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere güzel anlar yaşattı.

Konsere gelenler de Göçer'in şarkılarına eşlik edip eğlendi.

Konseri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Festival, yarın akşam şarkıcı Koray Avcı'nın konseriyle sona erecek.