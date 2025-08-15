MamekiFest Tunceli'de Start Aldı - Son Dakika
MamekiFest Tunceli'de Start Aldı

15.08.2025 17:00
Tunceli'de sanat ve doğayı ön plana çıkaran MamekiFest, çeşitli etkinliklerle başladı.

Tunceli'de konser, rafting, moto tur, paramotor gösterisi ve trekking gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağı MamekiFest başladı.

Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Can Cana Tunceli" sloganıyla organize edilen festival kapsamında Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda açılış programı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, festivalde sanat ve doğanın öne çıkarılacağını söyledi.

Amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Bugün bizimle birlikte olan, birlik beraberliğimize katkı sağlayan, destek veren, sanatımızı, kültürümüze ve doğamıza sahip çıkan herkese müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Terörsüz Türkiye'yi ve artık milletimizin huzurunu konuşuyoruz. Bu festivalimizin tek hedefi birliğimiz ve beraberliğimiz olacak. Munzur Baba'nın, Düzgün Baba'nın, Ana Fatma'nın memleketine hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bunları istiyoruz, rengimiz, inancımız ve bakışlarımız ne olursa olsun, bu memleket birlikte yaşamayı hak ediyor."

Konuşmaların ardından alanda halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

Vali Aygöl de katılımcılarla halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Festival, 17 Ağustos pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

