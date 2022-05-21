Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti - Son Dakika
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Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti

21.05.2022 13:35

Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenlikleri'ne katılan Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu 'Aysel'in üyeleri performanslarıyla göz doldurdu Manisa'da Azerbaycan halk danslarının rüzgarı esti.

Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenlikleri'ne katılan Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu 'Aysel'in üyeleri performanslarıyla göz doldurdu

MANİSA - Manisa'da Azerbaycan halk danslarının rüzgarı esti. Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Çocuk Festivali'ne katılan Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu 'Aysel'in üyeleri performanslarıyla göz doldururken başta çocuklar olmak üzere Manisalılar halk oyunlarını dikkatle izledi.

Şehzadeler Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği Açık Hava Çocuk Festivali'ne katılmak üzere Manisa'ya gelen kardeş ülke Azerbaycan'ın Aysel Halk Dansları Grubu üyeleri performanslarıyla göz doldurdu.

Festival için Manisa'ya gelen Azerbaycan'ın Aysel Halk Dansları Grubu üyeleri yaptığı açılış gösterileriyle doldurdu. Çocukların ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri kardeş ülkenin halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.

Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti
Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti
Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti
Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Azerbaycan, Manisa, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Azerbaycan rüzgarı esti - Son Dakika
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