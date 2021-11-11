Manisa'da başarılı öğrenciler, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı - Son Dakika

Manisa'da başarılı öğrenciler, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanan ortaokul öğrencileri, yamaç paraşütü deneyimiyle ödüllendirildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanan ortaokul öğrencileri, yamaç paraşütü deneyimiyle ödüllendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü desteğiyle Çancılar İmam Hatip Ortaokulu tarafından başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla "Başarıya Uçanlar Projesi" uygulandı. Proje kapsamında parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanan 4 öğrenci, aynı zamanda yamaç paraşütü pilotu olan okul müdürü Cengiz Gültekin ile tandem uçuş yaptı. Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi'nde 600 metre yüksekliğindeki yamaç paraşütü pistinden havalanan öğrenciler, heyecanlı dakikalar yaşadı. Okul Müdürü Gültekin, projenin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını, okuldaki genel başarıyı da artırmasını beklediklerini ifade etti. Piste gelen aileler de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

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