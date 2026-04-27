Manisa\'da dev turnuvanın şampiyonu Azerbaycanlı Rasulov oldu

Manisa'da 16 ülkeden 230 sporcunun hamle yaptığı 2. Mesir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda şampiyonluk Azerbaycanlı GM Vugar Rasulov'un oldu. 140 bin TL'lik büyük ödülü kazanan Rasulov, Manisa'da zeka ve strateji şölenine imza attı.

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 2. Mesir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, büyük heyecana sahne olan sekiz günlük maratonun ardından sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğinde Saruhan Otel'de gerçekleştirilen turnuvada 16 ülkeden 230 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın şampiyonu Azerbaycanlı Grandmaster (GM) Vugar Rasulov olurken, ikinci sırayı Rusya'dan GM Nikita Afanasiev, üçüncülüğü ise İsveç'ten GM Vitaly Sivuk elde etti.

Ödül töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Mesir Festivali'nin satrançla taçlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay ise organizasyonun uluslararası düzeydeki başarısına dikkat çekti.

Turnuva kapsamında düzenlenen anı ödülleri ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Turnuvada Ferdi Zeyrek Anı Ödülü: Çağan Kurular'ın, Gülşah Durbay Anı Ödülü: Nilufar Yakubbaeva'nın, Güney Temiz Anı Ödülü de Çağan Kurular'ın oldu.

A Kategorisinde GM Vugar Rasulov (140 bin TL) birinci olurken, GM Nikita Afanasiev (110 bin TL) ikinci, GM Vitaly Sivuk (90 bin TL) ise üçüncü oldu.

B Kategorisinde Ali Arda Eracar (30 bin TL) birinci, Göktan Can Kara (25 bin TL) ikinci, WCM Shohina Akhmedova (20 bin TL) üçüncü oldu.

C Kategorisinde ise Umut Yapar (17 bin TL) birinci, Emir Kemal Ateş (13 bin TL) ikinci, Abdullah Veli Özcan (11 bin TL) üçüncü oldu.

Turnuvada ayrıca En İyi Türk Oyuncu: IM Alihan Hüseyinoğlu seçilirken, En İyi Kadın Oyuncu A Kategorinde WGM Nilufar Yakubbaeva, En İyi Manisalı Oyuncu: Enes Işılak, En İyi Emektar Sporcular: CM Muhittin Büker ve Ahmet Murat Korkmaz seçildi. - MANİSA