Manisa\'da dev turnuvanın şampiyonu Azerbaycanlı Rasulov oldu

27.04.2026 13:26  Güncelleme: 13:30
Manisa'da 16 ülkeden 230 sporcunun hamle yaptığı 2. Mesir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda şampiyonluk Azerbaycanlı GM Vugar Rasulov'un oldu. 140 bin TL'lik büyük ödülü kazanan Rasulov, Manisa'da zeka ve strateji şölenine imza attı.

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 2. Mesir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, büyük heyecana sahne olan sekiz günlük maratonun ardından sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğinde Saruhan Otel'de gerçekleştirilen turnuvada 16 ülkeden 230 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın şampiyonu Azerbaycanlı Grandmaster (GM) Vugar Rasulov olurken, ikinci sırayı Rusya'dan GM Nikita Afanasiev, üçüncülüğü ise İsveç'ten GM Vitaly Sivuk elde etti.

Ödül töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Mesir Festivali'nin satrançla taçlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay ise organizasyonun uluslararası düzeydeki başarısına dikkat çekti.

Turnuva kapsamında düzenlenen anı ödülleri ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Turnuvada Ferdi Zeyrek Anı Ödülü: Çağan Kurular'ın, Gülşah Durbay Anı Ödülü: Nilufar Yakubbaeva'nın, Güney Temiz Anı Ödülü de Çağan Kurular'ın oldu.

A Kategorisinde GM Vugar Rasulov (140 bin TL) birinci olurken, GM Nikita Afanasiev (110 bin TL) ikinci, GM Vitaly Sivuk (90 bin TL) ise üçüncü oldu.

B Kategorisinde Ali Arda Eracar (30 bin TL) birinci, Göktan Can Kara (25 bin TL) ikinci, WCM Shohina Akhmedova (20 bin TL) üçüncü oldu.

C Kategorisinde ise Umut Yapar (17 bin TL) birinci, Emir Kemal Ateş (13 bin TL) ikinci, Abdullah Veli Özcan (11 bin TL) üçüncü oldu.

Turnuvada ayrıca En İyi Türk Oyuncu: IM Alihan Hüseyinoğlu seçilirken, En İyi Kadın Oyuncu A Kategorinde WGM Nilufar Yakubbaeva, En İyi Manisalı Oyuncu: Enes Işılak, En İyi Emektar Sporcular: CM Muhittin Büker ve Ahmet Murat Korkmaz seçildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
