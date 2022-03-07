Manisa'da halk oyunları heyecanı sona erdi - Son Dakika

Manisa'da halk oyunları heyecanı sona erdi

Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Grup yarışmaları Manisa'da yapıldı

MANİSA - Manisa'da yapılan Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Grup yarışmaları sona erdi. 12 ilden 850 öğrencinin katıldığı yarışmada Yıldızlar düzenlemeli dalda birinci Bursa, Düzenlemesiz dalda ise birinci İzmir ekibi olurken, Gençler düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda birinciliği Denizli ekipleri kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Grup yarışmaları Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Yarışmalar geleneksel, düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde düzenlendi. Yıldızlar kategorilerinde Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, İstanbul, Aydın ve Yalova yarıştı. Gençler kategorilerinde ise Kocaeli, Edirne, Kütahya, Aydın, Denizli ve Balıkesir yarıştı.

850 öğrencinin yarışmalarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadeleleri salondakiler tarafından ilgiyle izlendi. Yöre kültürünün en güzel şekilde yansıtıldığı oyunlarda öğrenciler birinci olabilmek için ter döktü. Yıldızlar düzenlemeli dalda birinci Bursa, ikinci Kütahya olurken, Düzenlemesiz dalda ise birinci İzmir, ikinci Kütahya oldu. Gençler düzenlemeli dalda birinci Denizli, ikinci Balıkesir olurken, Düzenlemesiz dalda ise birinci Denizli, ikinci Aydın oldu. Yarışmada ilk ikiye giren iller Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Dereceye giren öğrencilere madalyaları ve katılım belgeleri Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık ve hakemler tarafından verildi.