Manisa Büyükşehir\'den Alaybey ve Laleli pazarlarında aşure ikramı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Alaybey ve Laleli pazarlarında kurulan stantlarda vatandaşlara toplam 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla il genelinde gerçekleştirdiği aşure ikramlarına devam ediyor. Birlik, beraberlik ve paylaşma geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Alaybey ve Laleli pazarlarında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından kurulan stantlarda vatandaşlara toplam 2 bin kişilik aşure dağıtıldı. Muharrem Ayı'nın manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar ikramlardan faydalanırken, paylaşma ve dayanışma kültürünün önemine dikkat çekildi. - MANİSA