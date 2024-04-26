Manisa'dan şifa dağıtacak 7 ton mesir macununun duası yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Manisa'dan şifa dağıtacak 7 ton mesir macununun duası yapıldı

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 28 Nisan Pazar günü saçılacak olan 7 ton mesir macunu, yapılan dualarla çuvallara yerleştirildi.

26.04.2024 17:44  Güncelleme: 17:53
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Manisa'dan şifa dağıtacak 7 ton mesir macununun duası yapıldı

Dünyanın en eski kültürel miraslarından biri olan Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl 484'üncü kez kutlanacak

Festival kapsamında saçımı yapılacak olan mesir macunlarının duası Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde yapıldı

MANİSA - UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 28 Nisan Pazar günü saçılacak olan 7 ton mesir macunu, yapılan dualarla çuvallara yerleştirildi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan tarihi Sultan Camisi'nden 28 Nisan Pazar günü saçılacak 7 ton mesir macununun duası yapıldı. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde yapılan dua öncesinde protokolün de katılımıyla Sultan Camisi'nde Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Manisa'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği üretim atölyesinde Cuma namazı sonrası gerçekleşen mesir duasına; Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve STK başkanları katıldı. Manisa İl Müftü Vekili Mehmet Nurlu tarafından yapılan duanın ardından Vali Ünlü ve protokol üyeler sembolik olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı. 484. Uluslararası Mesir Macun Festivali kapsamında 7 ton mesir macunu 28 Nisan Pazar günü Sultan Camii kubbe ve minarelerinden binlerce vatandaşa saçılacak.

Geleneğin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan Manisa'da hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, sultan için baharat karışımıyla macun hazırladı. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, macunun her yıl aynı dönemde karılarak halka saçılmasını buyurdu. Bunun üzerine her yıl nevruzda hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki 40 noktadan halka saçılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa'dan şifa dağıtacak 7 ton mesir macununun duası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'dan şifa dağıtacak 7 ton mesir macununun duası yapıldı - Son Dakika
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