Manisa Kültür Yolu Festivali Başladı

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sergiler, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Kentin dört bir yanında düzenlenen programlar, Manisalılara sanat ve kültür dolu bir gün yaşattı. 9 gün sürecek festival renkli görüntülere sahne oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa ayağı, ilk gününde birbirinden renkli etkinliklerle kapılarını açtı. Sergilerden atölyelere, söyleşilerden fotoğraf etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen programlar, her yaştan ziyaretçiyi sanat ve kültürle buluşturdu.

Festival kapsamında açılan sergiler, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Manisa Müzesi Etkinlik Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, Osmanlı padişahlarının kutsal topraklara verdiği önemi ve Haremeyn'e uzanan tarihi mirası gözler önüne serdi. Hüsn-i hat levhaları, surre alaylarıyla gönderilen keseler, Kabe örtülerine ait parçalar ve seçkin Kur'an-ı Kerim nüshalarının yer aldığı sergi, ziyaretçileri tarihi ve manevi bir yolculuğa çıkardı.

Fatih Sergi Salonu'nda açılan "Yaşayan Miras: Manisa Sergisi" ise kentin somut olmayan kültürel mirasını sanatseverlerle buluşturdu. Tezhip, minyatür, çini, ebru, filografi, seramik, dokuma ve iğne oyası gibi pek çok geleneksel sanat dalının yer aldığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden "FotoMaraton Manisa" ve "FotoMaraton Çocuk" da fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini objektiflerine yansıtırken, çocuklar da fotoğraf sanatını eğlenerek keşfetme fırsatı buldu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Zeytincilik" programında ise bölgenin köklü üretim geleneklerinden biri olan zeytincilik ele alındı. Zeytinciliğin tarihi geçmişi, üretim süreçleri ve toplumsal yaşam içerisindeki yeri üzerine yapılan değerlendirmeler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Geleneksel sanatlar yeni nesillerle buluştu

Festival programında yer alan Çinicilik Atölyesi, geleneksel el sanatlarını yeni kuşaklarla buluşturdu. Katılımcılar, Türk çini sanatının geleneksel tekniklerini uygulamalı olarak öğrenirken, bu köklü sanatın estetik yönlerini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuklar festivalin neşesi oldu

Festival alanında kurulan "Çocuk Köyü", gün boyunca minik ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Şişme oyun parkları, dijital oyun alanları, atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz atölyesiyle çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

"Aselsan Çocuk Şenliği" kapsamında kurulan Tekno Macera Tırı da çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Artırılmış gerçeklik deneyim alanları, bilim şovları, interaktif dijital kitap uygulamaları ve Mucitler Müzesi Sergi Alanı, çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sundu.

Kültür Yolu Festivalinin akşam bölümünde ise pop müziğinin önemli isimlerinden olan Ferhat Göçer sahne aldı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç'ın da takip ettiği konser Perşembe Pazarı Otoparkına kurulan dev sahnede gerçekleştirildi. Konseri takip eden binlerce Manisalı Göçer'e şarkılarında eşlik etti.

Manisa Kültür Yolu Festivali, önümüzdeki günlerde de konserler, sergiler, atölyeler ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - MANİSA