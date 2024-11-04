Manisa Mesir Macunu AB Coğrafi İşaretini Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Manisa Mesir Macunu AB Coğrafi İşaretini Aldı

Manisa Mesir Macunu, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldı ve Türkiye'nin 28. tescilli ürünü oldu.

04.11.2024 22:30
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Manisa Mesir Macunu Avrupa'dan da coğrafi işaret aldı

Yaklaşık 3 yıllık bir sürecin ardından Avrupa Birliği Coğrafi İşaretini alan Manisa Mesir Macunu Türkiye'nin 28. coğrafi işaretli ürünü oldu

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık:

MANİSA - Türkiye'nin ve dünyanın en eski gelenek ve festivallerinden birine ev sahipliği yapan Manisa'nın Mesir Macunu Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan 28'inci ürünü oldu. Yaklaşık 3 yıllık bir sürecin ardından alınan belge sayesinde Mesir macunun ünü tüm dünyaya yayılmış olacak.

Yaklaşık 3 yıllık bir sürecin ardından Avrupa Birliği Coğrafi İşaretini alan Manisa Mesir Macunu Türkiye'nin 28. coğrafi işaretli ürünü oldu. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Türkiye'nin ve dünyanın en eski geleneklerinden ve festivallerinden birine ev sahipliği yapan Manisa'nın Mesir Macununun önce UNESCO tarafından 2012 yılında 'Dünyanın Somut Olmayan Kültürel Miras' listesine alındığını, ardından derneklerinin 5 yıllık bir çalışmasının sonunda 2018 yılında Türkiye'de coğrafi işaret aldığını ve bugün itibariyle Avrupa Birliği tarafından da tescillendiğini açıkladı.

Nisan ayında 484'üncüsü kutlanan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde 7 ton macun dağıtan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneğinin yıllardır süren çabaları sonunda AB tescilinin alınmasının önemine dikkat çeken Dernek Başkanı Ufuk Tanık, "Manisa Mesir macunumuzun UNESCO Somut olmayan kültürel mirasın listesine sokmuştuk. 2018 yılında da coğrafi işaretini almıştık. Bugün itibariyle Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini almış bulunmaktayız. Ben Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını, mesir macunumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu tabii bizim için çok önemli. Avrupa Birliği tescilini de aldıktan sonra bu geleneğimiz ve dolayısıyla mesir macunu ürünümüz artık tamamıyla bir şekerleme ürünü olmasının dışında gelenek ve ürünün kendisi ile birlikte tescillenmiş oldu. Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde bu almış olduğumuz belgeyle birlikte yayınlanacak ve ulaşamadığımız birçok kişiye bu şekilde de Avrupa'da da ulaşmış olacağız. Dolayısıyla hem Manisa'mıza hem Türkiye'mizin turizmine ciddi ve tanınırlığına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben bu konuda destek veren uzun zamandan beri derneğimiz ve Türk Patent Enstitüsü ortak çalışmasıyla bu belgenin alınmasında katkı olan herkese teşekkür ediyorum. Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 3 yıla yakın bir zamandan beri çalışma yapılıyor. Biz Türkiye'deki coğrafi işaretimizi alırken de 5 yıllık bir çalışma sonucunda 2018'de tescillenmişti. Bunlar tabii ki ve Türkiye'de 28'inci Avrupa tescil belgesi alan ürün oldu mesir macunumuz. Bunlar çok önemli belgeler. Çok önemli tesciller. Her anlamda Manisa'mıza ciddi anlamda katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz." dedi.

Mesir Macununun tarihçesi

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hastalığına çare bulmak için Merkezefendi tarafından yapılan çalışmalar sonunda bir macun elde edilir. Bu macun; 41 çeşit baharat ve otlardan meydana gelir. Dönemin başhekimi Merkez Efendi tarafından elde edilen bu karışımın, Hafsa Sultan'ı iyileştirmesinin ardından Ayşe Hafsa Sultanın tüm halka dağıtılması isteği doğrultusunda; Manisa kent merkezinde bulunan Sultan Camii kubbesinden halka saçılır. Her yıl nisan ayında yapılan festivalin en önemli bölümü, şifa getirdiğine inanılan macunun halka saçılmasıdır.

Mesir Macunu Festivali adıyla; UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2012 yılında alınmıştı.

Mesir Macununun içindeki baharatlar

Şifalı mesir macunu içinde yer alan 41 çeşit baharat ise şöyle: "Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa Mesir Macunu AB Coğrafi İşaretini Aldı - Son Dakika

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