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Manisa Valisi Enver Ünlü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Manisa Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ünlü, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, 'Haber', 'Çevre Yaşam' ve 'Spor' ile bu yıla özel eklenen 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
23.01.2024 - 16:52,  Güncelleme: 16:55
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünlü, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğrafını seçen Ünlü, "Çevre-yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", ???????fotoğrafını oylayan Ünlü, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" karesini seçti.

Vali Ünlü, AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

Gazze'de çekilmiş fotoğrafları çok kıymetli bulduğunu vurgulayan Ünlü, "Pek çok basın mensubunun da şehit olduğu, hayatını kaybettiği bir ortamda, dünyanın bu yaşanan zulümden, katliamdan ve soykırımdan haberdar edilmesi çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafına oy verdiğini belirten Ünlü, şöyle dedi:

"Haykırış; bütün dünyaya aslında bir mesaj. Bu katliamı, bu soykırımı, bu vahşeti durdurun anlamında. Bütün insanlığın bu sese, bu çağrıya, bu haykırışa kulak vermesi ümidiyle... Bu fotoğraflar, inşallah dünyada bir uyanışa, Gazze'yle ilgili artık daha radikal kararlar almaya bütün devletleri, bütün milletleri sevk eder diye ümit ediyorum. İnşallah bu haykırışı sağır kulaklar duyar. Bu haykırışa kulak verirler ümidiyle bu fotoğrafı seçtim."

Kaynak: AA
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Manisa Valiliği, Deprem, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Son Dakika

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