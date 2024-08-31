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Manisa zaferin coşkusunu ışıl ışıl yaşadı

Manisa'da Zafer Bayramı, Fener Alayı ve Teoman konseri ile taçlandı

Binlerce Manisalı önce fener alayında ardından da Teoman konserinde Zafer Bayramını doyasıya kutladı

MANİSA - Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve ardından Teoman konseriyle coşku içinde kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Atam sen rahat uyu, Manisa'mın gençleri, bu güzel ülkemin gençleri, yarınlara emanetinin en büyük destekçisi olacaktır. Onların her biri Mustafa Kemal Atatürk'ün askeridir" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle Manisa'da doyasıya kutlandı. Zafer Bayramı coşkusu Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve Teoman Konseri ile doruğa çıktı. Hakkı İplikçi parkı önünden başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Ardından Türk Rock yıldızı Teoman sahne aldı. Binlerce Manisalının katıldığı konseri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve protokol üyeleri de takip etti. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Teoman'a Manisalılar da hep bir ağızdan eşlik ederek, zafer coşkusunu doyasıya yaşadı. Konser sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de sahneye çıkarak sanatçıya teşekkür etti.

"Tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyorum"

Manisalılara seslenen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "İşgalcileri püskürten, Büyük Taarruzu zafer ile taçlandıran Ulu Önderimiz Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı ile anıyor, Sevgili Manisam bayramımızı kutluyorum" dedi.

"Bu harika gece için Ferdi Başkanıma teşekkür ediyorum"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise, "31 Mart'ta Ferdi Başkanımıza verdiğiniz oylar, bize verdiğiniz oylar için hepinize minnettarız. Hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyoruz. Ferdi Başkanıma da bu harika geceyi düzenlediği için teşekkür ediyorum" dedi.

"Atam sen rahat uyu, güzel ülkemin gençleri emanetinin destekçisi olacaktır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, "Sevgili hemşehrilerim, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta bu güzel vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Atam sen rahat uyu, Manisa'mın gençleri, bu güzel ülkemin gençleri, yarınlara emanetinin en büyük destekçisi olacaktır. Onların her biri Mustafa Kemal Atatürk'ün askeridir. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan Teoman'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından başkanlar tarafından Teoman'a çeşitli hediyeler verildi.