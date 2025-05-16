Mardin'de 2. Kitap Fuarı Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mardin'de 2. Kitap Fuarı Başladı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı, 47 yayınevi ve 67 stant ile kitapseverleri buluşturdu. Fuarda, öğrencilere 100 TL değerinde hediye çekleri dağıtılıyor. Fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

16.05.2025 14:38  Güncelleme: 14:44
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Mardin'de 2. Kitap Fuarı düzenlendi

MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Kitap Fuarı'nda 47 yayınevi, 67 stant ve 47 bin çeşit kitap okuyucu ile buluşturulacak.

Artuklu ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 2 bin 500 metrekarelik kapalı fuar alanında gerçekleşen fuar, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle başladı. Fuarda binlerce kitap okuyucuyla buluşacak.

Fuarın açılışında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kitap fuarının öğrencilere ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Akkoyun, "Misafirlerimizle birlikte fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz fuar alanı, Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açıldı. Toplam 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bu alan, Mardin'imizin ilk fuar alanı olma özelliğini taşıyor. Bugün burada, bu alanda 2'nci Kitap Fuarı'nı düzenliyoruz. Türkiye genelinden yayınevlerimiz, 67 stantta kitaplarını vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle buluşturuyor" dedi.

Kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çeken Akkoyun, fuarın 9 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağını ifade etti. Ayrıca, fuar kapsamında öğrencilere 100 TL değerinde hediye çeklerinin dağıtıldığını belirten Akkoyun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kitap fuarımız, 9 gün boyunca vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Bizler, gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için yalnızca bu fuarla değil, yıl boyunca düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle de teşviklerde bulunuyoruz. Çocuklarımızın kitap okuması, kitapla temas kurması son derece önemli. Bu, onların kelime dağarcığını geliştirmenin yanı sıra; kendilerini daha iyi ifade etmelerine, bilgiyle buluşmalarına ve uzun vadede sınav başarılarının artmasına da katkı sağlayacaktır."

Bu amaçla, kitap fuarı gibi etkinliklerle ve Büyükşehir Belediyesi ile Valilik iş birliğinde yürütülen öğrenci odaklı projelerle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için gayret ettiklerini aktaran Akkoyun, "Ayrıca, fuar alanının girişinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilen 100 TL değerindeki hediye çekleri öğrencilerimize teslim ediliyor. Bu çekler, kitap fuarından diledikleri kitapları edinmeleri için onlara hediye ediliyor" dedi.

Fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de 2. Kitap Fuarı Başladı - Son Dakika

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