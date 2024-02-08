Mardin\'de Büyükboğaziye Höyüğü\'nde Arkeolojik Kazı Çalışması Yürütülüyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Büyükboğaziye Höyüğü'nde arkeolojik kazı çalışması yürütülüyor.
İlçeye 50 kilometre uzaklıkta Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Büyükboğaziye Mahallesi'nde 30 hektarlık bir alana yayılan höyükte, Mardin Müze Müdürü Abdulgani Tarkan başkanlığında, Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Genç'in bilimsel danışmanlığında yaklaşık 3 ay önce kazı çalışması başlatıldı.
Ekipler çalışmalarını tarihi dokuya zarar vermemek için titizlikle sürdürüyor.
Yapılan yüzey araştırmaları çerçevesinde değerlendirilen keramik buluntularına göre, höyükte Halaf Dönemi, Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik Dönem, Roma Dönemi, Geç Antik Çağ ve Orta Çağ tabakalarının güçlü bir şekilde temsil edildiği belirlendi.
"Bölgedeki en büyük höyüklerden biri"
Kazı Başkanı Abdulgani Tarkan, AA muhabirine, Mezopotamya'nın en büyük yerleşim alanlarından biri olan Büyükboğaziye Höyüğü'ndeki kazı çalışmasına 20'ye yakın Artuklu Üniversitesinden gönüllü öğrencinin de katıldığını aktararak, şöyle konuştu:
"Höyükte neolitik dönem kazısı yapıyoruz. Şu an Orta Çağ ve Demir Çağ tabakasında kazı çalışmasını yürütüyoruz. Sınıra sıfır noktadayız. Yaklaşık 30 hektarlık bir alanla bölgedeki en büyük höyüklerden biri. Höyükte farklı tabakalanmalar var, şu an biz en üst tabakadayız. Burası, farklı dönemlerde istilalara uğramış, kuşatılmış büyük bir şehir. Mitanni, Hurri ve Asur dönemine tarihlenen tabakalarına ulaşılırsa çok önemli buluntulara ulaşacağımızı tahmin ediyorum."
"Höyüğümüz büyük kentlerden birine aday"
Kazının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Bülent Genç, höyüğün bölgenin arkeolojik mirasını koruyan bir hafıza merkezi olduğunu söyledi.
Mezopotamya'da uygarlık tarihi için çok boyutlu değişimlerin ve kültürel süreçlerin yaşandığının bilindiğini anlatan Genç, höyükteki kazıların bölgenin, tarih öncesinden bugüne kadar oldukça uzun bir dönem boyunca yaşadığı değişimleri katmanlarıyla birlikte ortaya koyacağına inandıklarını vurguladı.
Yaklaşık 30 hektar alandaki höyüğün, kendi çevresindeki diğer yerleşimlerle ilişkisi ve konumu itibariyle merkezi bir rol üstlendiğini anlatan Genç, şöyle devam etti:
"Tarihsel kayıtlardan Orta Tunç'tan yani 2. binin ortalarından itibaren bu coğrafyayla ilgili yazılı verilere sahibiz. Şehirler, kentler, devletlerin oluştuğu bir coğrafyadayız. ve bu şehirlerin hangisi hangisine tekabül ediyor, tam olarak bilemiyoruz. Bunun için bu höyüğümüz büyük kentlerden birine aday. Özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Milattan önce 4. binde Güney Mezopotamya'da çok büyük değişikliklerin yaşandığı, kültürel devrimlerin, kentlerin, devletlerin oluşturduğu bir dönem ve höyüğün bu döneme yakın çok güçlü tabakaları var. Bu hafızayı kurcalayarak bu verilere ulaşmaya çalışıyoruz."
"Henüz çok başındayız"
Fırat'tan Dicle'ye kadar kuzey Mezopotamya'nın bu hattında herhangi bir arkeolojik kazının yapılmadığını aktaran Genç, bu noktada bu boşluğu doldurup bilimsel verilerle ortaya koyabilecekleri bir alanda büyük bir istekle çalıştıklarını anlattı.
Çalışmaların ilerlemesiyle bölgedeki kentleşme dinamiğini ve o değişim evrelerini de anlamaya başlayacaklarını ifade eden Genç, şunları söyledi:
"Höyüğün yamaçlarında birkaç basamaklı açmada tabakalanmayı çalışıyoruz. Henüz çok başındayız. Ama üstte kerpiç duvarların olduğu alanlar var, Demir Çağı'na işaret ediyor, yani 1. bini gösteriyor. Onun üzerinde de Orta Çağ'ın 3 yapı katı var. Orta Çağ'da 3 farklı dönemde yerleşim görmüş. Dolayısıyla bu çalışma büyüdükçe o merak ettiğimiz kentin, devletin verilerini ortaya çıkaracağız. 2. bini çok güçlü onu söyleyebiliriz. 2. bin derken, Asur'u, Mitanni, Hititleri düşünmek gerekiyor. Bunları yazılı kayıtlardan, tarihsel verilerden biliyoruz, ama bu tartışmaların arkeolojik karşılığını aramaya çalışıyoruz ve Büyükboğaziye Höyüğü de böyle bir merkez olmaya aday."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Mardin'de Büyükboğaziye Höyüğü'nde Arkeolojik Kazı Çalışması Yürütülüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?