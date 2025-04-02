Mardin, Ramazan Bayramı'nda Turist Yoğunluğu Yaşadı

Mardin, Ramazan Bayramı'nda turist akınına uğradı

MARDİN - Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Mardin, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği kentlerin başında geldi.

Farklı din, dil ve kültürlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığı, tarihi taş evleri ve etkileyici sokaklarıyla ünlü Mardin, bayramda turist akınına uğradı. Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan ulu camiler, manastırlar, medreseler ve taş işçiliğiyle ünlü yapıları, bayram tatili boyunca yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Adıyaman'dan gelen Nurcan Kurtçolak, buraya bayram tatili için geldiğini, çok beğendiğini söyledi. Çok kalabalık ve yoğun olduğunu belirten Kurtçolak, yorulduklarını ama keyifli bir gezi olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'ten memleketi Mardin'e gelen Şeyhmus Akyüz, "Herkese hayırlı bayramlar bayram için. Bayram için memleketim olan Mardin'e geldim. Görüldüğü üzere bayağı yoğun ve biz bu durumdan çok memnunuz. Tüm Türkiye'de dünyanın memleketimize gelip burayı görmeleri bizim de hoşumuza gidiyor. Kültürümüz tanıtılıyor burada. Mardin Büyükşehir Belediyesi teşekkür ederiz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Ebru-Hasan Karadurma çifti ise, "Birçok şehir gezdik ama Mardin'in manevi atmosferi farklıydı. İlk defa Mardin'e geldik ve çok beğendik. Kalabalık olmasına rağmen çok güzel bir gezi oldu. Mezopotamya'ya gittik, orası çok güzeldi. Daha sonra farklı tarihi mekanları gezdik ve çok etkilendik. Mardin'i dizilerde görüyorduk ama buraya gelip görünce çok daha etkileyici olduğunu fark ettik. Batı'daki tarihi şehirleri de gezdik fakat buranın manevi atmosferi çok farklıydı. İnsanlar çok saygılı ve misafirperverdi. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim, çünkü burayı canlı olarak deneyimlemek bambaşka bir his. Gelmeyenlerin gelip görmesini isteriz. Televizyondan bakıldığı gibi olmuyor canlı canlı buraya gelmelerine tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.