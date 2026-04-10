Marmaris'te Öğrencilerden Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama
10.04.2026 12:11
Marmaris'teki ilkokul öğrencileri, Polis Haftası'nda polis ekiplerine sürpriz etkinlik düzenledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla okula davet ettikleri polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

Uğur Okulları Marmaris Kampüsü öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte, okul yönetimi tarafından yapılan ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, bahçede bekleyen öğrencilerin alkış ve konfetileriyle karşılandı.

Balkonlardan balonların saçıldığı alanda kendileri için hazırlanan pastayı kesen emniyet mensupları, öğrencilere teşekkür etti.

Okullarda güvenlik bilinci anlatıldı

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ilçedeki çeşitli okullara ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın görev ve sorumlulukları ile toplumun huzuru için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, polislik mesleğinin tanıtımının yanı sıra temel güvenlik bilinci, trafik kuralları ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda farkındalık oluşturuldu.

Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan emniyet personeli, çocuklara bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe genelinde süren etkinliklerin, genç nesillerde güvenlik bilincini artırmayı ve emniyet güçleri ile toplum arasındaki bağı güçlendirmenin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

