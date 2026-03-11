Marmaris'te Tarihi Çeşme Koruma İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Tarihi Çeşme Koruma İncelemesi

Marmaris\'te Tarihi Çeşme Koruma İncelemesi
11.03.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te Osmanlı dönemine ait çeşmenin koruma çalışmaları için incelemeler yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geç Osmanlı dönemine ait çeşmede yapılacak koruma çalışması için incelemede bulunuldu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu üyeleri, bütçesi oda tarafından karşılanan yenileme çalışmalarını incelemek ve tarihi çeşmenin restorasyon sürecini planlamak üzere Turgut Mahallesi'ni ziyaret etti.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan ve beraberindekiler, muhtar Ümit Kaya ile bir araya gelerek, mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi.

Halen aktif kullanılan çeşmedeki incelemelere, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ile Uzman Arkeolog Emre Mandacı da katılarak teknik destek verdi.

İncelemeler sırasında, tarihi yapının aslına uygun korunması için atılacak adımlar değerlendirildi. Çeşme ve çevresinde yapılması planlanan kapsamlı temizlik çalışmaları, periyodik bakım süreçleri, yapısal koruma önlemleri hakkında uzman görüşleri doğrultusunda yol haritası belirlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Marmaris, Osmanlı, Kültür, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Tarihi Çeşme Koruma İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:33:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Marmaris'te Tarihi Çeşme Koruma İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.