Marmaris Ticaret Odası kültür yayınlarına iki yeni kitap daha ekledi - Son Dakika

Marmaris Ticaret Odası kültür yayınlarına iki yeni kitap daha ekledi

İSTANBUL Marmaris Ticaret Odası, bugüne kadar hazırlamış olduğu kültür yayınlarına iki yeni kitap daha ekledi. 'Kaybolan Mavi' ve "Yaşarsan Anı Olur, Uyursan Rüya Görürsün" isimli kitaplar EMITT'te tanıtıldı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 25'inci kez İstanbul'da kapılarını açtı. 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan fuarda Marmaris'te yer aldı. Kurulan stantta Marmaris'in turizmi anlatırken, kültür etkinlikleri de yapılıyor. Bu kapsamda Marmaris Ticaret Odası (MTO), bugüne kadar hazırlamış olduğu kültür yayınlarına eklediği iki yeni kitabı tanıttı. 'Kaybolan Mavi' ve "Yaşarsan Anı Olur, Uyursan Rüya Görürsün" isimli kitaplar için imza töreni düzenlendi.

Kitaplar hakkında bilgi veren Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, "Geçmişi antik çağlara kadar uzanan Marmaris'imizin tarihine kültürüne geçmişine sahip çıkmak adına ve bunların gelecek nesile aktarılması adına iki tane kültür yayını hazırladık. Bunlardan bir tanesi Marmaris'in son Sandalet Ustası Fevzi Olca. Fevzi Usta yıllardır ürettiği el emeği sandaletlerini tezgahı başında yaparken, Marmaris'e olan sevdasını dizelere dökmüş. Biz de bunların kaybolmasını istemedik bütün şiirlerini bir kitapta topladık. Diğer kitabımız ise 1964 yılında Türk şiirinin can babası şair Can Yücel'in, ünlü yazar Sabahattin Eyüboğlu'nu Marmarisli Ali Kaptan ile tanıştırması ve Ali Kaptan'ın Hürriyet Teknesiyle 1964 yılında ilk mavi yolculuğa çıkmalarını konu alan Mimar Mustafa Eroğlu'nun kaybolan Mavi isimli kitabı. Azra Erhat, Mina Urgan, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Türkan Saylan gibi dönemin aydınlarının Marmaris'ten yıllarca süren mavi yolculuklarını anlatıyor. Marmaris'te yaklaşık 900 tekne ve gulet ile 11 bin 500 yatak kapasitesiyle dünyanın en önemli mavi yolculuk rotasıyız " açıklamasında bulundu.

2022 yılı için değerlendireme bulunan MTO Başkanı Ayhan, "Son iki yıldır yaşanan pandemi süreci, ardından 29 Temmuz'da başlayan ve 8 gün süren Marmaris yangını, İçmeler Bölgesi'nde yaşadığımız ve 200'ün üzerinde noktada maddi hasara yol açan su baskınları, son bir ay içerisinde yaşadığımız şiddetli dolu yağışları Marmaris'i maalesef hem ekonomik anlamda hem de psikolojik anlamda ciddi sıkıntılı bir sürece sokmuştu. Biz özellikle bu fuar ile birlikte bundan sonra Marmaris'in talihinin değişeceğini ve 2022 yılının turizmde Marmaris'in yılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.