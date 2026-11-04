Marmarisli öğrenciler Jinan\'daki resim yarışmasında birincilik ve ikincilik kazandı

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde resim eğitimi alan öğrenciler, Çin'in Jinan kentinde düzenlenen Uluslararası Kardeş Şehirler Çocuk Resim Yarışması'nda birincilik ve ikincilik ödülü kazandı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Jinan kentinde "Yaşadığın Şehir" temasıyla düzenlenen "Jinan Uluslararası Kardeş Şehirler Çocuk Resim Yarışması"nda, Kültür ve Sanat Evi'nde resim öğretmeni Ayşe Avcı rehberliğinde hazırlanan öğrenciler derece elde etti.

Yarışmada genç yeteneklerden Beren Dolaner birincilik, Elif Ceylan ikincilik ödülünü kazandı. Nisa Duru Şenol, Talya Tuğba Candan, Belinay Ülgüner, Kaan Musa Ünal, Berat Sarp Erol, Öykü Tütüncü ve Melek Nur Okan ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye giren eserler Jinan'da sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, öğrencilerin başarısından gurur duyduklarını aktardı.

Çocukların sanatla buluşmasının ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilmesinin önemine işaret eden Ünlü, "Kardeş şehrimiz Jinan'da düzenlenen bu özel yarışmada Kültür ve Sanat Evimizde eğitim alan çocuklarımızın böylesine önemli dereceler elde etmesi hepimizi gururlandırdı. Başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, onların yetişmesinde emeği olan öğretmenimiz Ayşe Avcı'yı ve aileleri yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.