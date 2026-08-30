Uşak’ta ‘Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri’ coşkusu sürüyor - Son Dakika
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Uşak’ta ‘Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri’ coşkusu sürüyor

Uşak’ta ‘Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri’ coşkusu sürüyor
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Uşak Valiliği'nin düzenlediği Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri kapsamında Mavi Gri, Uşak Millet Bahçesi'nde konser verdi. Yoğun ilgi gören konserde protokol üyeleri gruba çiçek takdim etti, ayrıca Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve eşi için yıl dönümü sürprizi yapıldı.

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" etkinlikleri ikinci gününde Mavi Gri grubunun konseriyle devam etti.

Uşak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci gününde sahne alan Mavi Gri, sevilen şarkılarını Uşaklılar için seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren gençler ve vatandaşlar, grubun seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti. Konser alanında renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar müzik dolu gecede doyasıya eğlendi. Protokol üyeleri sahneye çıkarak Mavi Gri grubuna çiçek takdim etti.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile eşi Güven Özkan'ın evliliklerinin 22. yıl dönümü olması dolayısıyla sahnede anlamlı bir sürpriz de yaşandı. Güven Özkan, sahneye çıkarak eşi Hatice Terekeci Özkan'a çiçek takdim etti.

Öte yandan, Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri etkinliklerinin ikinci günün ardından üç gün daha çeşitli programlarla devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uşak’ta ‘Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri’ coşkusu sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak’ta ‘Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri’ coşkusu sürüyor - Son Dakika
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