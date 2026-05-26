Medea Material Kişinev'de Sahnelenecek

26.05.2026 16:47
Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının birlikte sahneleyeceği "Medea Material", BITEI'de yer alacak.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının ortak yapımı, ödüllü oyun "Medea Material" 14. Uluslararası Gösteri Sanatları Festivali (BITEI) kapsamında Moldova'nın başkenti Kişinev'de sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman tiyatrosunun aykırı ve çarpıcı kalemlerinden Heiner Müller'in yazdığı, Hilal Ceylan'ın Türkçeye çevirdiği "Medea Material", bir kez daha uluslararası sahnede Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Rejisörlüğünü Ayşe Emel Mesci'nin üstlendiği eser, Avrupa'nın önemli sanat organizasyonlarından 14. Uluslararası Gösteri Sanatları Festivali (BITEI) kapsamında Moldova'nın başkenti Kişinev'de sahnelenecek.

Uluslararası festivallerde ve tiyatro çevrelerinde dikkati çeken ödüllü oyun, yarın saat 21.00'de Eugene Ionesco Ulusal Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antik tragedyayı çağdaş dünyanın kırılmalarıyla yeniden yorumlayan eser, ihanet, sürgün, aşk, öfke ve yıkım ekseninde insan ruhunun karanlık derinliklerine cesur bir yolculuk sunuyor.

21-31 Mayıs'ta sanatseverleri ağırlayacak festival, dünyanın farklı coğrafyalarından seçkin yapımları sanatseverlerle buluştururken, Türkiye'den davet edilen oyun festivalin en dikkat çekici yapımları arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA

