Kültür Sanat

Medeniyetler beşiği 4 bin yıllık Harput'ta ilkbahar güzelliği

ELAZIĞ - Elazığ'da yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün ortak noktası olan Harput Mahallesi, ilkbaharın gelişiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Elazığ'da ilkbahar mevsimiyle doğa ve tarihi mekanlar rengarenk görüntüye kavuştu. Özellikle tarih ve kültürün iç içe geçtiği Harput, içinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andırıyor. Yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınan medeniyetler beşiği Harput, 4 bin yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutuyor. Harput'ta, M.Ö. 8'inci inci yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi, İtalya'da bulunan Pisa Kulesinden daha eğri olan Ulu Cami minaresi ve tarihi konakları, ilkbaharın gelişiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise soluğu tarihi mahallede aldı. Dört mevsim hem yurt içi hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçi kabul eden tarihi mahalledeki eşsiz manzara fotoğraf karelerin yansıdı.

"Doğuda ilk gelmeleri gereken yer diyebilirim"

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelerek Harput Mahallesi'nde konaklayan ve tarihi mahalleyi gezen Atilla Sezgin, "Bayram dolayısıyla Elazığ'a gelmek istedik. Geldiğimizde dedikleri gibi burası harika bir yer. Harput'a girdiğiniz gibi maneviyatı da hissediyorsunuz. Her yer birbirine yakın. Biz burada EBUAŞ'a ait Harput konukevlerinde kaldık. Buradaki çalışanlar ve herkes gayet iyi insanlar. Hatta bugün burada beşinci günümüz, gideceğimiz için üzülüyoruz. Tesisleri çok güzel yapmışlar. Burası 5 yıldızlı otelden daha güzel ve her yere konumuyla yakın bir yerdeyiz. Video çekmekten yoruldum. Çok güzel bir yer. İlkbahar ve hava çok güzel. Doğuda ilk gelmeleri gereken yer, diyebilirim" dedi.

"Harput, bütün medeniyet bir tarihin, Anadolu kültürünün burada harmanlandığı Türkiye'nin eşsiz beldelerden bir tanesidir"

İlkbaharla birlikte oluşan manzaranın keyfini çıkardıklarını dile getiren Çiğdem Aslanmirza ise "Burası, medeniyetler beşiği Harput 4 bin yıllık belki de daha fazla bir tarihi olan güzel bir belde. Burayı, hayal ile gerçeğin birleştiği, insanın ruhunu saran bir güneş olarak nitelendiriyorum. Burası, bütün medeniyet bir tarihin, Anadolu kültürünün burada harmanlandığı Türkiye'nin eşsiz beldelerden bir tanesidir. Evliyalarıyla, bilim insanlarıyla, kültürel varlıklarıyla herkesin mutlaka görmesi gereken önemli bir belde. İlkbahar burada yaşanıyor. Burada çok güzel meltemler var. İnsanlar özellikle yaz mevsiminde gezmek, görmek ve tanımak için buraya akın ediyor" diye konuştu.