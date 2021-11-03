"Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" resim yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Niğde Belediyesince düzenlenen "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" temalı uluslararası resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Sanat Galerisi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, kültürel faaliyetleri önemsediklerini söyledi.

Niğde'de birçok medeniyetin yaşadığını ve eserlerinin de yaşatılmaya devam edildiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Kentimizde geleceğe miras olarak bırakabileceğimiz çok eser var. Resim yarışmasının hedeflerinden biri de bu, Niğde'mizin bu güzel eserlerini arşiv haline getirmek. Bu ilk yaptığımız resim sergisi ve yarışması değil. Daha önce 'Pandemi ile Değişen Dünyam' ve '15 Temmuz Ömer Halisdemir Ruhu' resim yarışmaları düzenledik. Bu eserleri arşivimize alacağız ve belediyemizde sergileyeceğiz."

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç da resim sanatının kentin tanıtımı ve markalaşması için kullanılması gerektiğini belirterek, yarışmayı düzenlediği için belediyeye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye, İtalya, İran, Azerbaycan ve Suriye'den çok sayıda ressamın katıldığı yarışmada ön elemeyi geçen 44 eserin sergisi açıldı.

Daha sonra yarışmada birinci olan Gülsibel Kamışlı'ya 15 bin, ikinciliği kazanan Azerbaycanlı Elçin Mustafayev'e 12 bin, üçüncülüğü elde eden Tuğba Gülseven'e 8 bin lira ödül verildi. Ayrıca mansiyon kazanan Oğulcan Öz'e de 1000 lira takdim edildi.

Sergi 15 gün açık kalacak.