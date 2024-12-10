Melikşah Hamamı Kazısı Tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Melikşah Hamamı Kazısı Tamamlandı

Melikşah Hamamı Kazısı Tamamlandı

Çubuk'taki Melikşah Hamamı kazısının birinci etabı sona erdi, ikinci etabı baharda başlayacak.

10.12.2024 18:46
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Tarihi Melikşah Hamamı kazısının birinci etabı sona erdi.

İlçenin Melikşah Mahallesi'nde şifa ve sağlık merkezi olarak kullanıldığı bilinen Roma dönemi eserlerinden Melikşah Hamamı'nda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince yürütülen kazıların birinci etabı tamamlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak, alanda incelemelerde bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, akademisyenler ve Melikşah Mahallesi Muhtarı Ahmet Saydam'a çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aktardı.

Albayrak, personel ve lojistiğin yanı sıra maddi destek sağlayan Çubuk Belediyesi'nin de katkılarıyla arkeolojik kazının birinci etabını tamamladıklarını söyledi.

Kazının ikinci etabının ilkbaharda başlayacağını belirten Albayrak, şu bilgileri paylaştı:

"Hamamımız mimari özelliğine göre ilk olarak Roma döneminde yapılmış ve 1974 yılına kadar aralıksız bir şekilde korunmuş ve kullanılmıştır. Aşağıda açılan bir sondaj nedeniyle su buradan çekildikten sonra burası kendi kaderine bırakılmış. Nisanda yaklaşık 20 günlük çalışma yaptık bu alanda. Temizlik, ön çalışma oldu. Daha sonra kasım ve aralık aylarında tekrar çalışmaya başladık. Bu çalışmamızda da havuzun içerisine yukarıdan, çatının yıkılarak düştüğüne inandığımız blokları dikkatli bir şekilde kaldırdık ve hamamın havuz kısmını tamamen ortaya çıkardık."

Albayrak, bu yılki çalışmaları sonlandırdıklarına işaret ederek, "2025 Nisan çalışmalarımızda da hamamın çevresini ve su akıtma kanallarını da temizleyerek, restorasyon projeleri hazırlayarak çıkartmış olduğumuz blokları yerine koyarak hamamı ilk yapıldığı günkü konumuna getirmeye çalışacağız." dedi.

Kazıda görevli uzmanlardan Damla Zehra Demirer ise "Havuz alanında ciddi çalışmalar yaptık. Burada bulduğumuz bir hat bizi heyecanlandırdı. Bu hamam Roma döneminde kullanılmış. Daha sonrasında birçok dönemde restorasyonu yapılmış. İnşallah bu dönemde de tekrar restorasyonu yapılarak ziyarete açılacak." diye konuştu.

Ekibi çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ortaya çıkarılacak eserlerin ilçenin turizmine büyük katkısını olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Melikşah Hamamı Kazısı Tamamlandı - Son Dakika

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