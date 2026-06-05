\'Anadolu\'nun Sesi\' Menteşe\'de yankılandı

Menteşe Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz ustalarına adanmış özel bir konser düzenledi. "Anadolu'nun Sesi" Konseri, Muğla Büyükşehir Belediyesi önündeki alanda müzikseverlerle buluştu.

Konserin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Anadolu'da yüzlerce yıldır yaşanan farklı duyguların müziğe yansıdığını belirterek, "Anadolu'nun sesi deyince hepimizin aklına türküler, ninniler, zeybekler gelir. Yüzlerce yıldır Anadolu coğrafyasında binbir duygu yaşanmış ve o duygular Anadolu'nun sesi olarak müziğimize de yansımıştır. Bugün de Menteşe'mizde Anadolu'nun sesini dinleyeceğiz. Bu konser, çok kıymetli bir çalışmanın ürünü. Bu keyifli gecenin hazırlanmasında emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Köksal Aras'ın konuşmasının ardından Şef Hamdi Demirtaş yönetimindeki Menteşe Belediyesi Korosu sahne aldı. İlk bölümde Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Aşık Mahzuni Şerif'in eserlerinden derlenen 14 şarkı yer aldı. İkinci bölümde ise Volkan Konak, Erkin Koray ve Edip Akbayram'ın şarkılarının yanı sıra Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur gibi Türk müziğine damga vurmuş isimlerin eserleri seslendirildi.

Konsere katılanlar gece boyunca koronun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. - MUĞLA