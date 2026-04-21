Muğla'nın Menteşe ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Uluslararası Çocuk Şenliği Halk Dansları gösterisi gerçekleştirildi.
Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Litvanya, Moldova ve Sırbistan'dan gelen çocuk halk dansları ekipleri sahne aldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi.
Etkinlikte çocuklar sadece danslarını sergilemekle kalmayıp farklı ülkelerden akranlarıyla kaynaşarak yeni dostluklar kurdu.
Programa vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Menteşe'de Uluslararası Çocuk Şenliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?