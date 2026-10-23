Merinos AKKM'deki BBDSO konserinde üç solist Beethoven ve Brahms'ı seslendirdi - Son Dakika
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Merinos AKKM'deki BBDSO konserinde üç solist Beethoven ve Brahms'ı seslendirdi

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BBDSO'nun Merinos AKKM'deki konserinde kemanda Gökçe Özler, piyanoda Aylin Çakıcı Uzar, viyolonselde İdil Onaran Sulaoğlu aynı sahneyi paylaştı. Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki gecede Beethoven ve Brahms eserleri seslendirildi, solistler ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) bu hafta düzenlendiği konserde kemanda Gökçe Özler, piyanoda Aylin Çakıcı Uzar, viyolonselde İdil Onaran Sulaoğlu aynı sahneyi paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Oğuzhan Balcı yönetti.

Gecede Beethoven'ın "Üçlü Konçerto Op. 56" ve Brahms'ın "Senfoni No. 3 Op. 90" eserleri orkestra ve solistler eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatBeethovenMerinosBalcıGökçeSanatMüzikSon Dakika

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