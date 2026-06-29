Mersin'de geleneksel aşure programı yoğun katılımla düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de geleneksel aşure programı yoğun katılımla düzenlendi

Mersin\'de geleneksel aşure programı yoğun katılımla düzenlendi
29.06.2026 10:14  Güncelleme: 10:15
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TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muharrem Ayı kapsamında Mersin Cemevi'nde düzenlenen 26. Aşure Programı'na katıldı. Programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilirken vatandaşlara aşure ikram edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muharrem Ayı kapsamında Mersin Cemevinde düzenlenen 26. Aşure Programına katıldı. Programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilirken, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Başkan Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure Programına katıldı. Yas-ı Matem Muharrem Ayı kapsamında düzenlenen programa Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, inanç önderleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Program, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin tarafından aşure gülbenginin okunmasıyla başladı. Okunan gülbengin ardından semahlar dönüldü.

"Lokmanız hayırlı, birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun"

Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, sadece Mersin'in değil Türkiye'nin de bir mozaik olduğunun altını çizerek, dağıtılan aşurelerin, kardeşlik, birlik, beraberliğini daha da ileri götürmesini temennisinde bulundu. Kaya, etkinlikte emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerini ileterek, "Lokmanız hayırlı, birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Rabbim hepimize iyi insanlar olma noktasında ilerlemeyi nasip etsin. Eşimize, dostumuza, komşumuza ve herkese hayırlarımız dokunsun" diye konuştu.

"Milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun"

Programda konuşan Başkan Seçer ise Muharrem Ayının bu özel gününde her yıl Mersin Cemevinde geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikte bir kez daha birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, varlığımız daim olsun. Milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Muharrem Ayının tarihi öneminden söz eden Seçer, Muharrem Ayının, 13 buçuk asır önce Kerbela'da yaşananların, adaletin, mezalime uğrayanların ve mezalim karşısında sesini yükseltenlerin tarihi mirasının bugüne taşındığı bir dönem olduğunu vurguladı. Seçer, "Tarihten bugüne Kerbelalar, sadece İslam tarihinde bir zulmün adı değil. Birçok topluluğun, milletin, semavi dinlerin, inanç gruplarının tarihinde de böyle tarihe not düşülecek olaylar vardır. Bugün de yaşıyoruz yarın da yaşayacağız" diye belirtti.

"Her inanç, etnik yapı ve yaşam biçimi Mersin'de kardeşçe yaşıyor"

Kötülüklerin ve mezalimlerin gayretle en aza indirilebileceğinden bahseden Seçer, bugünkü çabaların da o yönde olduğunu vurguladı. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili oluşturmaya çalıştıklarını da kaydeden Seçer, "Aşure, birçok bakliyatın, gıdanın, malzemenin bir arada olduğu ve o çeşitliliğin sentezinden çıkan harika bir lezzet. Mersin aşure gibi Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam biçimlerinden insanların bir arada, kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından aşure dağıtımı ile devam eden program, sanatçı Hüseyin Korkankorkmaz'ın konseri ile sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de geleneksel aşure programı yoğun katılımla düzenlendi - Son Dakika

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