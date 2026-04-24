Mersin'de 23 Nisan coşkusu bilimden doğaya taştı - Son Dakika
Mersin'de 23 Nisan coşkusu bilimden doğaya taştı

Mersin\'de 23 Nisan coşkusu bilimden doğaya taştı
24.04.2026 11:02  Güncelleme: 11:03
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kent genelinde düzenlediği etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kent genelinde düzenlediği etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Trafik Parkı ve Tarsus Doğa Parkında gerçekleştirilen programlar çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Bilim Merkezinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar; doğa, çevre, enerji ve astronomi temalı atölyelere katılarak hem eğlendi hem öğrendi. Planetaryum gösterimleri ve teleskop gözlemleri de miniklerin ilgisini çekti.

Trafik Parkında ise çocuklara önce teorik trafik eğitimi verildi, ardından akülü araçlarla uygulamalı sürüş deneyimi yaşatıldı. Gün boyu süren etkinliklerde yüz boyama ve oyun alanları da çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

23 Nisan dolayısıyla 18 yaş altı ziyaretçilere ücretsiz hizmet veren Tarsus Doğa Parkı da binlerce kişiyi ağırladı. Çocuklar farklı hayvan türlerini yakından görme fırsatı bulurken, aileler de doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Yetkililer, etkinliklere şehir içi ve dışından yoğun katılım olduğunu belirterek tüm çocukların bayramını kutladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, 23 Nisan, Mersin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 23 Nisan coşkusu bilimden doğaya taştı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mersin'de 23 Nisan coşkusu bilimden doğaya taştı - Son Dakika
