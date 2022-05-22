Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu - Son Dakika
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Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu

22.05.2022 17:58

Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu 40 binden fazla katılımın olduğu 31. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde ünlü sanatçılar Ayşe Dinçer, Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın sahne aldı Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen 40 binden fazla katılımın olduğu 31.

Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu

40 binden fazla katılımın olduğu 31. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde ünlü sanatçılar Ayşe Dinçer, Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın sahne aldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen 40 binden fazla katılımın olduğu 31. Geleneksel Türkmen Şöleni ünlü sanatçılar Ayşe Dinçer, Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın'ın peş peşe sahne almasıyla sona erdi.

Erdemli'de ilki 1978 yılında düzenlenen "Türkmen Şöleni"nin 31'incisi gerçekleştirildi. Başbuğ Alparslan Türkeş'in döneminde başlayan ve merhum Türkeş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de defalarca katıldığı Yörüklerin buluşmasını temsil eden şölen Türkiye'nin dört bir tarafından yöresel halk oyunu ekiplerinin de yer almasıyla başladı. Yörüklerin kıl çadırları kuruldu, yayık ayranları yapıldı, doğal limonata tanklarında hazırlanan limonatalarla saç üzerinde hazırlanan sıkma börekler de vatandaşlara ikram edildi.

Binlerce kişi konserlerle coştu

İlk olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Ayşe Dinçer türküleriyle vatandaşları coşturdu. Daha sonra sahneye Mustafa Yıldızdoğan çıktı. Kalabalık Yıldızdoğan'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Son olarak ise sanatçı Demet Akalın, şarkıları ve danslarıyla şölene katılanları coşturdu.

Konserlerin ardından geleneksel şölen sona erdi.

Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu
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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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