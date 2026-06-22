Mersin'de Doğa Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Mersin'de Doğa Müzesi Açıldı

Mersin\'de Doğa Müzesi Açıldı
22.06.2026 16:36
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Mersin'in Mut ilçesindeki Doğa Müzesi, 3 milyon yıllık Megalodon dişi ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde TOBB Mut Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından oluşturulan Doğa Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Müzenin en dikkat çeken eseri, yaklaşık 3 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Megalodon köpek balığı dişi oldu.

Öğrencilerin doğayı, bilimi ve kültürel mirası yakından tanımasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan müzede fosiller, ata tohumları, endemik bitkiler, kök boya çalışmaları, deniz canlıları, kelebek koleksiyonları ve epoksi çalışmalarından oluşan çok sayıda eser yer aldı.

Açılış törenine Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mustafa Erdoğan, Jandarma Bölük Komutanı Salih Meşe, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Müze hakkında bilgi veren TOBB Mut BİLSEM Müdürü Hilal Tuncer, öğrencilerin bilimsel meraklarını artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin doğayı, bilimi ve kültürel mirası yakından tanımasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan müzemizde fosiller, ata tohumları, endemik bitkiler, kök boya çalışmaları, deniz canlıları, kelebek koleksiyonları ve epoksi çalışmaları yer almaktadır. Müzemizin en dikkat çekici eserlerinden biri ise yaklaşık 3 milyon yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş Megalodon köpek balığına ait diştir" dedi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli koleksiyonlar ve sergiler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fosiller, deniz canlılarına ait örnekler, kelebek koleksiyonları ve doğal materyaller katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Açılışta ayrıca öğrencilerin hazırladığı 'Kültürel Miras Türk Mitolojisi Sergisi' de ziyaretçilerle buluşturuldu. Türk kültürünün izlerini yansıtan sergideki çalışmalar davetlilerden tam not aldı.

Kaymakam Osman Çelikkol ise müzenin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, bu tür çalışmaların öğrencilerin bilimsel meraklarının gelişmesine, çevre bilincinin artırılmasına ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Doğa Müzesi Açıldı - Son Dakika

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