Mersin'de Geleneksel Desenler Defilesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de Geleneksel Desenler Defilesi

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Mersin Olgunlaşma Enstitüsü, 'Bolkarlar'dan Toroslar'a' temalı defileyle kültürel zenginlikleri tanıttı.

21.11.2024 11:24
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Mersin'de 'Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı' temalı defile düzenlendi

MERSİN - Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce 'Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı' temalı defile düzenlendi. Kültür Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte tablolar, iğne oyasıyla işlenmiş dokuma örtü, takı, fular ve çantalar da sergilendi.

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce Mersin Kültür Merkezi'nin bahçesinde 'Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı' temalı düzenlenen etkinlikte kıyafet sunumu gerçekleştirildi. Defile öncesi çeşitli tablolar, iğne oyasıyla işlenmiş dokuma örtü, takı, fular ve çantaların yer aldığı sergi, Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural'ın katılımıyla gerçekleşti.

"Olgunlaşma enstitüleri, kültürel hafızayı diri tutan önemli kurumlardır"

Alpural, açılışta yaptığı konuşmada, olgunlaşma enstitülerinin, Türkiye'nin dört bir yanında geleneksel el sanatlarını ve kültürünü koruyarak geleceğe aktarma misyonunu taşıyan, böylelikle kültürel hafızayı diri tutan önemli kurumlar olduğunu söyledi. Dokumadan el sanatlarına, nakıştan seramiğe, iğne oyasından ahşap oymaya kadar birçok geleneksel Türk el sanatlarının olgunlaşma enstitülerinin sayesinde can bulmaya devam ettiğini dile getiren Alpural, "Ortaya konulan eserler, kadim Anadolu medeniyetinin zarafetini ve estetiğini yansıtarak bizlere, köklerimizi hatırlatıyor. Köklerimizden edindiğimiz kültürel ve sanatsal değerlerin Türk Eğitim Sistemi'nin temel yapı taşlarından biri olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu değerleri daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Bu vizyonun temel unsurlarından biri olan Türkiye Yüzyılı maarif modeli bireylerin yalnızca meslek sahibi olmalarını değil, aynı zamanda kültür ve medeniyet bilinciyle donatılmalarını amaçlamaktadır" dedi.

"Kadınlarımız, bu kültürü nesilden nesile aktarmışlardır"

Yıldız Pehlivan da 'Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı' adıyla sunulan programın, yalnızca göz alıcı kıyafetleri değil, Mersin'in, Toroslar'ın, Niğde'nin ve Bolkarlar'ın ruhunu, doğayla iç içe yaşayan yörüklerin azmini, sabrını ve emekle yoğrulmuş kültürel zenginliğini yansıttığını ifade etti. Pehlivan, "Bu desenlerde, çadırların gölgesinde dokunan kilimlerin izleri, akşam vakitlerinde Toroslar'ın serin rüzgarı eşliğinde söylenen türküler, yörük obalarımızın yaktığı ateşin sıcaklığı saklıdır. Bu desenlerde, bizi biz yapan değerler, anılar ve kadim medeniyetimizin simgeleri yer alır. Bir motifte Mersin'in göz kamaştıran deniz mavisini, bir diğerinde dağlarımızın heybetini, bir başkasında ise obalarımızın saf ruhunu görmek mümkündür. Kadınlarımız, bu motifleri işlerken sadece bir zanaatı değil, bir kültürü inşa etmiş ve bu kültürü nesilden nesile aktarmışlardır" diye konuştu.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer'in yaptığı konuşmanın ardından düzenlenen defilede mankenler, geleneksel Türk el sanatlarıyla yapılan motif ve desenler ile Mersin-Niğde yöresinin izlerini taşıyan 20 tasarımı sergiledi.

Mersin\'de Geleneksel Desenler Defilesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Geleneksel Desenler Defilesi - Son Dakika

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