Mersin'deki törende Yılın Turizm Yöneticisi ödülü Adana İl Müdürü Duru'ya verildi - Son Dakika
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Mersin'deki törende Yılın Turizm Yöneticisi ödülü Adana İl Müdürü Duru'ya verildi

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Mersin\'deki törende Yılın Turizm Yöneticisi ödülü Adana İl Müdürü Duru\'ya verildi
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Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Mersin'deki Çukurova Turizm Ödülleri töreninde 'Yılın Turizm Yöneticisi' ödülünü aldı. Duru, ödülün kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek bölge turizmi için paydaşlarla ortak hareketin önemine dikkat çekti.

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Çukurova Turizm Ödülleri töreninde "Yılın Turizm Yöneticisi" ödülüne layık görüldü.

Çukurova Bölgesi'nin sahip olduğu zengin turizm potansiyelinin tanıtılması, turizm sektörünün geliştirilmesi ve sektöre değer katan başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen Çukurova Turizm Ödülleri töreni Mersin'de gerçekleştirildi.

Gecede, turizm sektörünün gelişimine yönelik çalışmaları ve sektörel iş birliklerine sunduğu katkılar dolayısıyla "Yılın Turizm Yöneticisi" ödülü Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru'ya verildi.

Ödülün kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Duru, "Turizm, sahip olduğumuz tarihi ve kültürel mirasın, doğal güzelliklerin, gastronomik zenginliklerin ve yerel değerlerin dünyaya tanıtılmasında önemli bir role sahip. Çukurova Bölgesi'nin farklı turizm türlerine yönelik güçlü bir potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesi, turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve ziyaretçilere nitelikli deneyimler sunulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Turizmin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Duru, sektörün tüm paydaşlarının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesinin ve turizm çeşitliliğinin artırılmasının bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatÇukurovaMersinKültürTurizmAdanaSon Dakika

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