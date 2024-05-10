Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita Müzikalini Sahneleyecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita Müzikalini Sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita Müzikalini Sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 28 Mart'ta prömiyeri yapılan Evita müzikalini 14 Mayıs Salı günü tekrar sahneleyecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın yöneteceği eserde orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstlenecek. Müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yapacak ve eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatılacak.

10.05.2024 15:33
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Evita müzikalini sahneleyecek.

MDOB'un açıklamasına göre, 28 Mart'ta prömiyeri yapılan müzikal, 14 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın yöneteceği eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstlenecek.

Dekoru Özlem Topuz, kostümü Olcay Engin Kaymaz, koreografisi Emre Karaca ve ışığı Tarı Deniz imzası taşıyan müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.

Müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita Müzikalini Sahneleyecek - Son Dakika

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