Mersin Devlet Opera ve Balesi, Evita Müzikali\'ni sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Evita Müzikali'ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.
MDOB'un açıklamasına göre, Evita Müzikali 18 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de ve 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi'nde icra edilecek.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın rejisörlüğü ile sahneye konulacak eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstlenecek.
Dekoru Özlem Topuz'a, kostümü Olcay Engin Kaymaz'a, koreografisi Emre Karaca'ya ve ışığı ise Tarı Deniz'e ait müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.
Müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatılacak.
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